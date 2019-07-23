Прилет трех самолетов из столицы в Томск задерживается из-за тумана

ТОМСК, 23 июля. /ТАСС/. Прибытие двух самолетов авиакомпании "Аэрофлот" и одного борта S7 из Москвы в Томск во вторник утром задерживается по метеоусловиям, сообщил ТАСС помощник транспортного прокурора Томской области Дмитрий Дубенюк.

"Три борта задерживаются - один S7 и два "Аэрофлота". Из-за метеоусловий в аэропорту Томска они поздно вылетели из Москвы", - сказал Дубенюк, уточнив, что из-за позднего прилета на два-три часа задерживается вылет самолетов в обратном направлении. Транспортная прокуратура начала проверку прав пассажиров.

По данным онлайн-табло томского аэропорта, задержаны на два-три часа рейсы SU 1530, SU 1536, S7 811. Как уточнили ТАСС в справочной, причина - сильный туман.