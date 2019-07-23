Глава алтайского моногорода Заринск подал в отставку

БАРНАУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Глава моногорода Заринск Алтайского края Иван Терешкин уведомил городское собрание депутатов об отставке по собственному желанию, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"О своем решении Иван Терешкин сообщил 23 июля на рабочей встрече с депутатами представительного органа. В ней приняли участие заместитель председателя правительства края Виталий Снесарь и депутат Алтайского краевого Закособрания Сергей Приб. Заявление Ивана Терешкина должно быть рассмотрено на очередной сессии 27 августа", - говорится в сообщении.

До 27 августа Терешкин продолжит работу в должности. По данным пресс-службы правительства региона, свое решение Терешкин весной обсудил с губернатором края Виктором Томенко, который попросил главу Заринска продолжить работу до конца лета - в июле город праздновал 40-летие.

Терешкин почти 30 лет работает на руководящих должностях: с 1991 года руководил Заринским районом, с 2008 года - Заринском. Город получил статус территории опережающего развития, там построили два промышленных предприятия. Губернатор ранее предложил использовать в перспективе опыт Терешкина для помощи муниципальным образованиям края - формы такого взаимодействия обсуждаются.

В Заринске сейчас проживают около 46 тыс. человек. Градообразующее предприятие "Алтай-Кокс" - одно из крупнейших коксохимических предприятий РФ.