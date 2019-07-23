В Томске возбудили дело после того, как двух котов выбросили из окна на глазах у детей

ТОМСК, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники УМВД по Томской области возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными после проверки информации о двух котах, которых выбросили из окна восьмого этажа одного из домов рядом с детской площадкой на окраине Томска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"Следственным отделом ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Жестокое обращение с животными"). Санкция статьи предусматривает максимальное лишение свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.

Как уточняют в пресс-службе, один кот погиб, второй получил травмы.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что жители многоэтажного дома по улице Иркутский тракт, 179/3 в Томске выбросили двух котов из окна восьмого этажа. Рядом с домом расположена детская площадка. Как утверждают очевидцы, инцидент произошел на глазах у детей. Со слов жильцов дома, отец семейства, из квартиры которого выкинули животных, вел себя неадекватно и нападал на людей, которые просили объяснить ситуацию.