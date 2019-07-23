В "Сибирский зерновой консорциум" вошли компании из шести регионов СФО

ОМСК, 23 июля. /ТАСС/. Учредителями "Сибирского зернового консорциума", который призван способствовать увеличению объема экспорта зерна, повышению цен на эту продукцию и развитию инфраструктуры, стали 12 компаний из шести регионов Сибирского федерального округа, сообщил во вторник генеральный директор консорциума и "Новосибирской продовольственной корпорации" Александр Тепляков.

"В настоящее время консорциум уже создан, он зарегистрирован 18 июля. Учредителями стали 12 компаний из шести регионов нашего округа. Это приличные предприятия, шесть из них сельхозтоваропроизводители. <…> Иркутск не вошел, но двери ни для кого не закрыты", - сказал он на заседании экспертно-консультационного совета по сельскому хозяйству межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение".

Председатель экспертно-консультационного совета, губернатор Омской области Александр Бурков подчеркнул, что в настоящий момент главная проблема для всех регионов СФО - сбыт сельхозпродукции. "Мы находимся в центре России, для нас что во Владивосток везти, что в Москву. Надо выстроить логистику, обеспечить конкурентную цену. Консорциум позволит объединить регионы Сибири в защите интересов наших сельхозтоваропроизводителей", - сказал Бурков журналистам.

В качестве примера он привел цены на интервенционное зерно. "По интервенции зерно для Краснодара и Ростова 11,3 тыс. рублей за тонну пшеницы третьего класса, а для Сибири - 8,4 тыс. рублей. Это дискриминация, мы с этим не согласны. <…> Там и так природные условия лучше, чем у нас, урожайность выше, при этом и цена тоже выше. Этот вопрос предстоит решать сообща на федеральном уровне", - пояснил губернатор.

По словам Теплякова, участники консорциума также будут определять ценовую политику на зерно и продукты его переработки, консолидировать объемы зерна, чтобы предлагать потребителям сразу крупные объемы поставок, создавать условия для сохранности урожая путем развития транспортных и логистических схем и инфраструктуры элеваторных хозяйств, а также содействовать обеспечению стабильного сбыта урожая на внутреннем и международных рынках.

Сибирский федеральный округ является одним из ведущих сельскохозяйственных макрорегионов России. Крупнейшие производители зерна в СФО - Алтайский край и Омская область, которые в 2018 году вырастили 8,5 млн тонн зерновых.