В степных районах Алтайского края из-за засухи могут ввести режим ЧС

БАРНАУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Алтайского края рассматривают возможность введения режима ЧС на территории степных районов региона из-за засухи - в некоторых из них с начала июля не было дождей. Ведется исследование состояния посевов, сообщили во вторник ТАСС в Минсельхозе региона.

Опасения, что лето будет засушливым и посевы могут пострадать от засухи, высказывались властями региона в начале лета - в мае в степных районах выпало лишь до 20% от нормы осадков.

"Рассматривается возможность введения режима ЧС в некоторых степных районах региона - там зона рискованного земледелия, в частности, в Ключевском, Михайловском, Угловском. Некоторые районы с начала июля не видели дождей. Сейчас Россельхозцентр оценивает с районными специалистами состояние посевов, полей, изучает - насколько повлияли погодные условия на посевы. Там очень большой недобор по влаге", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Алтайского госуниверситета (АлтГУ), ученые прогнозируют дальнейшее иссушение почвы в указанных муниципалитетах, а также в Табунском районе. Специалисты предупреждают о возможных потерях урожая в сухо-степной зоне Кулундинской равнины.

"Ученые провели детальное обследование крестьянско-фермерского хозяйства "Партнер" в Михайловском районе (на территории равнины - прим. ТАСС): <...> по осадкам ситуация критичная - до 21 июля выпал только 1 мм осадков. Для сравнения в июле 2016 года выпало 141,7 мм, в 2018 году - 80,5 мм. <...> Влага на глубине до 60 см с 8 июля находится в недоступной для растений форме, наблюдается тенденция к дальнейшему иссушению почвы", - уточнил собеседник агентства.

Посевная площадь в Алтайском крае в 2019 году составила 5,3 млн га (выше показателей прошлого года на 130 тыс. га). Регион обладает самой большой пашней в России - более 6,5 млн на. Средняя урожайность зерновых в аграрном сезоне 2018 года - около 16 центнеров с га, всего собрано 5,3 млн тонн урожая.