Избирком Тувы зарегистрировал список "Единой России" на выборах в парламент республики

КЫЗЫЛ, 24 июля. /ТАСС/. Избирком Тувы зарегистрировал список партии "Единая Россия" на выборах в Верховный хурал (парламент) республики, сообщили в среду ТАСС в региональном избиркоме.

"["Единую Россию"] зарегистрировали. Уже зарегистрированы две партии - "Единая Россия" и ЛДПР. На сегодняшний день пока все", - сказали в избиркоме.

Региональный список "Единой России" возглавляет глава Тувы Шолбан Кара-оол, затем идут депутат хурала представителей Кызыльского района Елена Филиппова и депутат хурала представителей Кызыла Станислав Оюн. Всего в списке 61 человек. Список ЛДПР, зарегистрированный в конце прошлой недели, возглавляет лидер партии Владимир Жириновский, далее идут депутат Госдумы Сергей Натаров и экс-депутат Верховного хурала Андриан Ооржак.

Ранее избирком заверил списки "Коммунистов России", "Патриотов России", Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, КПРФ, "Справедливой России" и Партии Роста. Избиркому еще предстоит решить вопрос об их регистрации.

Выборы парламента Тувы пройдут в единый день голосования, 8 сентября. В действующий созыв входят 32 депутата, в том числе 30 из "Единой России" и два из "Справедливой России". Он был избран в сентябре 2014 года.

Впервые Верховный хурал был избран в Туве после референдума в октябре 2010 года. До этого в республике существовал двухпалатный парламент - Великий хурал. В его состав входили Палата представителей из 130 депутатов и Законодательная палата из 32 депутатов.