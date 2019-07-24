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Паводок в Иркутской области

Алтайский край отправил в пострадавшую от паводков Иркутскую область 25 тонн помощи

По словам региональных властей, в регион отправили новую взрослую и детскую одежду, моющие средства, средства личной гигиены, постельные принадлежности, воду и продукты питания

БАРНАУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Жители Алтайского края собрали для пострадавших от наводнения в Иркутской области 25 тонн гуманитарного груза. В пятницу груз должен прибыть в Нижнеудинский район, сообщила в среду журналистам замминистра социальной защиты региона, начальник управления по социальной политике Ирина Беседина.

"Была организована работа по открытию пунктов гуманитарной помощи для наших соседей, пострадавших от паводка, - Иркутской области. В 69 муниципальных образованиях региона в учреждениях социального обслуживания были открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Мы планируем, что груз - 25 тонн - должен быть доставлен в Нижнеудинский район в пятницу", - сказала она.

По словам Бесединой, в Иркутскую область отправлены новая взрослая и детская одежда, моющие средства, средства личной гигиены, постельные принадлежности - более 200 комплектов. Также в грузе 13 тонн воды и продукты питания, которые предоставили пять производителей края - макароны, мука, подсолнечное масло. Автомобиль для доставки груза предоставил алтайский предприниматель.

Замминистра пояснила, что счет в поддержку жителей Иркутской области будет открыт столько, сколько потребуется. Средства, которые туда поступают, со счета Алтайского краевого отделения российского детского фонда будут переводиться на счет регионального отделения этой организации в Иркутской области.

За время паводков, которые начались в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

Теги
РоссияИркутская областьАлтайский крайПаводок в Иркутской области
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