Алтайский край отправил в пострадавшую от паводков Иркутскую область 25 тонн помощи

БАРНАУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Жители Алтайского края собрали для пострадавших от наводнения в Иркутской области 25 тонн гуманитарного груза. В пятницу груз должен прибыть в Нижнеудинский район, сообщила в среду журналистам замминистра социальной защиты региона, начальник управления по социальной политике Ирина Беседина.

"Была организована работа по открытию пунктов гуманитарной помощи для наших соседей, пострадавших от паводка, - Иркутской области. В 69 муниципальных образованиях региона в учреждениях социального обслуживания были открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Мы планируем, что груз - 25 тонн - должен быть доставлен в Нижнеудинский район в пятницу", - сказала она.

По словам Бесединой, в Иркутскую область отправлены новая взрослая и детская одежда, моющие средства, средства личной гигиены, постельные принадлежности - более 200 комплектов. Также в грузе 13 тонн воды и продукты питания, которые предоставили пять производителей края - макароны, мука, подсолнечное масло. Автомобиль для доставки груза предоставил алтайский предприниматель.

Замминистра пояснила, что счет в поддержку жителей Иркутской области будет открыт столько, сколько потребуется. Средства, которые туда поступают, со счета Алтайского краевого отделения российского детского фонда будут переводиться на счет регионального отделения этой организации в Иркутской области.

За время паводков, которые начались в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.