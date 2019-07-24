Суд отклонил иск на 23,5 млрд руб. от инвестора ферросплавного завода в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 24 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края отклонил иск компании "Чек-Су. ВК", инвестора строительства ферросплавного завода в пригородной зоне Красноярска, о взыскании с правительства региона, администрации Емельяновского района и Шуваевского сельсовета 23,494 млрд рублей за отказ в праве создания предприятия. Об этом говорится в материалах суда.

Ранее сообщалось, что компания с использованием кредита Внешэкономбанка планировала построить возле Красноярска Енисейский ферросплавный завод (ЕФЗ). Соглашение об этом было подписано с правительством края в 2010 году. Однако осенью 2011 года в городе прошли массовые протесты против строительства завода, горожане опасались ухудшения экологической ситуации в Красноярске, районные власти отказали в выдаче лицензии на строительство ЕФЗ. В 2012 году власти края заявили об отказе от реализации проекта.

"В иске отказать полностью", - говорится в материалах. Рассмотрение иска прошло в среду, 24 июля. Мотивировочная часть решения, пока не опубликована.

Согласно материалам дела, иск был подан еще в декабре 2017 года. В иске компании говорилось, что в связи с остановкой проекта "Чек-Су. ВК" утратила возможность исполнить свои обязательства перед Внешэкономбанком по кредитному соглашению. Банк обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с иском о банкротстве компании. Общая сумма кредиторской задолженности перед банком составила 18,8 млрд рублей, сумма собственных средств, которые истец вложил в реализацию проекта составляет 4,6 млрд рублей. Общую сумму ущерба "Чек-Су. ВК" оценивала в сумму, указанную в иске.