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Паводок в Иркутской области

Жители пострадавших от паводка районов Иркутской области досрочно получат пенсии за август

В районах, где продолжает действовать режим ЧС, проживает 154 348 получателей пенсионных выплат, сообщили в региональном отделении Пенсионного Фонда России

ТАСС, 24 июля. Пенсии за август жителям восьми районов Иркутской области, пострадавшим от паводка, начнут выплачивать досрочно, в районах, где продолжает действовать режим ЧС, проживает более 150 тыс. получателей пенсионных выплат, говорится в сообщении отделения Пенсионного Фонда России по Иркутской области.

"С 1 числа пенсии за август начнут выплачивать в районах Иркутской области, где продолжает действовать режим ЧС, - это Тулунский, Нижнеудинский, Чунский, Зиминский, Тайшетский, Куйтунский, Черемховский и Заларинский районы. В данных районах проживает 154 348 получателей пенсионных выплат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о досрочной выплате принято правительством РФ в связи с паводком. В конце июля денежные средства ПФР направит "Почте России" для доставки пенсии на дом, кредитные организации будут профинансированы 1 августа.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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