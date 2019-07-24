Жители пострадавших от паводка районов Иркутской области досрочно получат пенсии за август

ТАСС, 24 июля. Пенсии за август жителям восьми районов Иркутской области, пострадавшим от паводка, начнут выплачивать досрочно, в районах, где продолжает действовать режим ЧС, проживает более 150 тыс. получателей пенсионных выплат, говорится в сообщении отделения Пенсионного Фонда России по Иркутской области.

"С 1 числа пенсии за август начнут выплачивать в районах Иркутской области, где продолжает действовать режим ЧС, - это Тулунский, Нижнеудинский, Чунский, Зиминский, Тайшетский, Куйтунский, Черемховский и Заларинский районы. В данных районах проживает 154 348 получателей пенсионных выплат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о досрочной выплате принято правительством РФ в связи с паводком. В конце июля денежные средства ПФР направит "Почте России" для доставки пенсии на дом, кредитные организации будут профинансированы 1 августа.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.