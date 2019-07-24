Документы для регистрации на выборах главы Алтая подали пять кандидатов

ТАСС, 24 июля. Избирком Республики Алтай завершил прием документов для регистрации в качестве кандидатов на выборах главы региона. Последним пакет документов подал директор Майминского сельскохозяйственного техникума Александр Чеконов от партии "Зеленые", сообщили ТАСС в среду в избиркоме.

"Александр Чеконов - пятый из сдавших подписи. Срок приема документов окончен", - сказал представитель комиссии.

Ранее документы подали кандидат от КПРФ, депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин, кандидат от ЛДПР, директор специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта Дмитрий Софронов, врио главы региона Олег Хорохордин ("Единая Россия") и бизнес-омбудсмен республики Леонид Ефимов от партии "Справедливая Россия".

Кандидаты в числе прочих документов обязаны подать в избирком не менее 81 подписи депутатов представительных органов и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований региона (не менее 7% от общего числа депутатов).

По данным избиркома, о намерении участвовать ранее заявляли предприниматель Михаил Соловьев ("Народно-патриотическая партия России - власть народу"), предприниматель Мерген Теркин (Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров) и предприниматель Александр Транов ("Гражданская инициатива").

46-летний Хорохордин был назначен врио главы 20 марта после отставки прежнего руководителя Александра Бердникова. До этого он был председателем Совета НП "ГЛОНАСС", замруководителя секретариата вице-премьера РФ.