Цифровизация и космические технологии АПК. "АгроОмск" собрал участников из РФ и Казахстана

ОМСК, 24 июля. /ТАСС/. Выставка-ярмарка "АгроОмск-2019" открылась в среду в Омске. Эксперты в области агропромышленного комплекса из 32 регионов России и Казахстана до 28 июля смогут познакомиться с технологиями космического мониторинга полей и техническими новинками.

"На нашей выставке собираются все больше и больше участников. Сегодня в ней участвуют 32 российских региона и представители Казахстана. Это ведет к увеличению контактов между сельхозпроизводителями, производителями сельхозтехники, - сказал на церемонии открытия выставки губернатор региона Александр Бурков. - То, что Омская область - вторая по производству сельхозпродукции в Сибирском федеральном округе - это заслуга самих аграриев".

Работа экспертов

В закрытом формате для специалистов агрофорум начал работу еще 22 июля. "Здесь представлены инновационные проекты в области животноводства, растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, новые образцы сельхозтехники и сельхозоборудования. Аграрная наука представила свои достижения в области селекции сельскохозяйственных культур, инновации по заготовке кормов и кормлению животных", - сказал на церемонии министр сельского хозяйства и продовольствия области Николай Дрофа.

Основной акцент в 2019 году сделан на цифровизации сельского хозяйства и автоматизации АПК. Работы по созданию в регионе цифровой платформы ведутся уже 4 года. "База данных создается, по ряду районов уже есть около 90% информации. Она вносится в информационную систему, которая позволит мониторить проведение сельхозработ, использование земель, у каждого поля будет свой паспорт. Система будет запущена к сентябрю", - пояснил ТАСС глава омского Минсельхоза.

Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина (ОмГАУ) представил совместный проект с ОмГУ им. Достоевского. "Мы разработали программный продукт, который без участия человека обрабатывает данные из космоса и дронов и определяет степени развития растений. Сейчас мы испытываем технологию на наших полях. Если сравнивать с аналогами, то мы производим анализ за 15 минут за счет применения нейросетей, аналоги делают это два дня", - рассказал представитель университета.

Кроме того, аграрный вуз привез на выставку технологии автоматизации теплиц, которые позволяют управлять освещением, поливом и микроклиматом со смартфона, а также комплексное программное решение для животноводческих ферм, объединяющее несколько систем.

Особый интерес у аграриев области, где все большее распространение получает масличный лен, вызвал полевой мульчировщик MS-170. "Солома льна не перегнивает, в результате - проблемы при посевной. Мульчировщик же ее измельчает, чтобы не забивались комбайны", - пояснил Дрофа.

25 июля в рамках деловой программы пройдет "День фермера", участникам которого продемонстрируют работу современной сельхозтехники на опытных полях Омского аграрного научного центра. Также запланирован семинар "Сельское хозяйства в условиях городской среды", презентация новых разработок Омского экспериментального завода.

Праздник для посетителей

Тысячи жителей Омска пришли в среду на выставку, чтобы познакомиться с достижениями агронауки. "Мы сюда ходим каждый год, это уже стало традицией. Детям интересно полазить среди всех этих гигантских машин, а мы присматриваем на осень саженцы на дачу", - поделилась с ТАСС посетительница Татьяна Архипова.

На выставке работает контактный зоопарк. Животноводческие комплексы Омской области предлагают погладить коров, поросят, овец, лошадей, северного оленя и верблюда.

Интереса к выставке добавил и Омский электромеханический завод, который оригинально презентовал новый способ антикоррозийной обработки: посетителям представили трехметровый макет трона из "Игры престолов".

Омская область входит в десятку крупнейших российских производителей зерна, молока и мяса. В 2018 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 88,5 млрд рублей, из них продукции растениеводства произведено на сумму 46,2 млрд рублей, животноводства - 42,3 млрд.