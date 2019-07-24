Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась на 25,5 тыс. га

ТАСС, 25 июля. Лесные пожары действуют в восьми регионах России на площади 147,1 тыс. га, сообщила в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Сутками ранее площадь лесов, охваченная огнем, составляла 172,7 тыс. га.

"На 00:00 мск 25 июля 2019 года на территории Российской Федерации действовало 162 лесных пожара на площади 147 167 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Иркутской области - 74 пожара на площади более 120 тыс. га. Пятьдесят лесных пожаров обнаружено в Красноярском крае на площади 24,1 тыс. га, а 22 очага действует в Якутии на площади 865 га. Также пожары тушат в Бурятии, Югре, Тюменской области и Забайкалье. На утро четверга три лесных пожара зафиксировано в трех особо охраняемых природных территориях - Красноярском заповеднике "Тунгусский", национальном парке Забайкальский и заповеднике "Джугджурский" в Хабаровском крае.

По данным федеральной Авиалесоохраны, за сутки ликвидировано 80 лесных пожаров на площади 22,4 тыс. га. В тушении участвует более двух тысяч человек, 299 единиц техники, 41 воздушное судно для мониторинга и 24 - для ликвидации пожаров.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации, в 32 из них действует особый противопожарный режим, в четырех регионах введен режим ЧС.