Роспотребнадзор не выявил превышений ПДК вредных веществ в задымленном Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Содержание вредных веществ в воздухе в Новосибирске, где 21 июля установилась дымка из-за пожаров в Красноярском крае, не превышает пределов допустимой концентрации (ПДК). В воздухе обнаружены небольшие содержания сажи, углерода оксида, фенола, говорится в сообщении регионального Управления Роспотребнадзора.

"На 24 июля 2019 года, по результатам лабораторно-инструментальных исследований, превышений ПДК вредных веществ не выявлено", - говорится в сообщении.

При этом из вредных химических веществ в атмосферном воздухе обнаружена сажа в количестве менее 0,26-0,28 (превышение - от 0,5 мг/м куб.), оксид углерода - 1,2-1,6 мг/м куб. при ПДК в 5 мг/м, фенол - 0,003 при предельно допустимом значении 0,01 мг/м, а также малое содержание диоксидов азота и серы.

Мониторинг проводится из-за смога, пришедшего с территории Красноярского края из-за лесных пожаров. Управление рекомендует избегать долгих прогулок утром, когда концентрация смога достигает наиболее высоких значений, а также ограничить пребывание детей на игровых площадках.

По данным федеральной Авиалесоохраны, за сутки ликвидировано 80 лесных пожаров на площади 22,4 тыс. га. в РФ. Площадь пожаров в лесах Красноярского края в настоящее время составляет почти 24 тыс. га, в Иркутской области - 74 пожара на площади более 120 тыс. га.