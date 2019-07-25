Уголовное дело возбуждено после ДТП со скорой помощью в Иркутске, где погибла беременная

ИРКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Обвинение предъявлено водителю скорой помощи, который в состоянии опьянения допустил опрокидывание машины, из-за чего погибла беременная пациентка, сообщается в четверг на сайте регионального ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что водитель скорой помощи во время транспортировки беременной пациентки из поселка Качуг в больницу Эхирит-Булагатского района Иркутской области не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, в результате чего результате беременная пациентка погибла, фельдшер и водитель получили травмы. По результатам освидетельствования у водителя скорой помощи установлено состояние опьянения.

"В настоящее время 54-летнему шоферу инкриминируется нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения", - говорится в сообщении. Дело возбудили по 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), максимальное наказание - лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Уточняется, что предполагаемый виновник скрылся с места ДТП, однако в дальнейшем был оперативно задержан полицейскими. Обвиняемый по решению суда находится под домашним арестом до 22 сентября 2019 года.