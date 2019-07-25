Самолеты из Москвы и Екатеринбурга, задержавшиеся из-за тумана, прибыли в Томск

ТОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Шесть самолетов из Москвы и Екатеринбурга, которые утром в четверг не смогли сесть в Томске из-за тумана, прибыли с задержкой на три-четыре часа, сообщается на онлайн-табло томского аэропорта.

Ранее сообщалось, что прибытие шести рейсов пяти отечественных авиаперевозчиков из столицы и Екатеринбурга в Томск задерживается из-за сильного тумана. Самолеты авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7 были вынуждены сесть в аэропортах Нижневартовска и Новосибирска, остальные задержали вылет из аэропортов отправления.

По данным табло, самолеты из Москвы по рейсам "У6 11" ("Уральские авиалинии"), "S7 811" (S7), "SU1530" и "SU1536" ("Аэрофлот") и "ДР 463" ("Победа") задержались на несколько часов, но уже прибыли в город. Также в Томск прилетел воздушный борт из Екатеринбурга авиакомпании "Руслайн".

Как уточнил ТАСС помощник транспортного прокурора Дмитрий Дубенюк, на несколько часов задержался также обратный вылет самолетов. В обратном направлении - в Москву и Екатеринбург - его ожидали 881 пассажир. В ходе проверки соблюдения их прав томской транспортной прокуратурой нарушений не выявлено.

Задержка рейсов из-за тумана наблюдается в Томске уже несколько дней подряд.