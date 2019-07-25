В Кузбассе мошенник оставил семью инвалидов по зрению без жилья

КЕМЕРОВО, 25 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по требованию прокуратуры в Ленинске-Кузнецком после публикаций в интернете видеоролика, на котором пожилая пара инвалидов по зрению рассказывает, что мошенники незаконно завладели их жильем. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

"Прокуратурой города Ленинска-Кузнецкого в ходе мониторинга СМИ выявлено, что в интернете размещен видеоролик о том, что у слепой пары пенсионеров отняли квартиру. По требованию прокурора возбуждено уголовное дело по факту совершения мошеннических действий в отношении пенсионера, повлекших лишение права гражданина на жилое помещение", - рассказали в ведомстве.

Предварительно установлено, что супружеская пара инвалидов по зрению проживала в квартире в городе Ленинске-Кузнецком. Три года назад они познакомились с местным предпринимателем, который по личной инициативе сделал в их квартире ремонт, а потом стал требовать за это деньги.

"Впоследствии тот стал требовать с пенсионеров деньги за ремонт, а так как денег не было, предприниматель, со слов инвалида, забрал их пенсии. После одного из визитов пенсионер обнаружил пропажу факсимиле своей подписи. Спустя какое-то время пенсионер узнал, что владельцем квартиры он больше не является и был вынужден покинуть жилую площадь", - рассказали об обстоятельствах дела в прокуратуре.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего.