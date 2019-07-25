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Паводок в Иркутской области

В МЧС заявили о нецелесообразности ремонта более 3 тыс. домов в Иркутской области

В ведомстве отметили, что в регионе после паводка обследованы 9 тыс. домов
Последствия паводка в Тулуне Андрей Березкин/ТАСС
Описание
Последствия паводка в Тулуне
© Андрей Березкин/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ремонт нецелесообразно делать в 3,4 тыс. домов, попавших в зону паводка в Иркутской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Продолжается работа муниципальных комиссий по составлению актов обследования, по результатам которых из 10,8 тыс. [подтопленных] жилых домов обследованы 9 тыс., в 3,4 тыс. из них ремонт нецелесообразен", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, вода ушла из всех населенных пунктов. В пяти пунктах долговременного размещения остаются 379 человек, включая 88 детей. Из федерального бюджета 57,5 тыс. пострадавшим выплачено 1,917 млрд рублей.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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