Летчики мирового уровня представят новые номера на авиашоу в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Две пилотажные группы мирового уровня выступят с показательными полетами на авиашоу в поселке Мочище под Новосибирском 28 июля. Дымка, установившаяся в Новосибирске из-за пожаров в Красноярском крае, мероприятию не помешает, сообщил в четверг журналистам председатель региональной общественной организации авиации общего назначения "Аэродром Мочище" Александр Осокин.

На аэродроме Мочище в Новосибирске пройдет региональный авиационный спортивный фестиваль, посвященный 105-летней годовщине войск противовоздушной обороны России и 90-летию гражданской авиации Сибири. Ранее местные СМИ сообщали, что авиашоу могут отменить из-за смога, пришедшего в регион с территории Красноярского края, где происходят лесные пожары.

"Погода сейчас идет на улучшение. Каждый год мы боимся, что нам погода не позволит в полной мере провести мероприятие", - сказал Осокин, отметив, что по прогнозам синоптиков в субботу направление ветра изменится и смог рассеется.

Он также добавил, что есть ряд фигур, которые можно исполнять при плохой видимости, поэтому в случае, если условия не изменятся, будет запущена укороченная программа. "Некоторые номера программы будут полностью новыми. <...> Будут три пилотажные группы, две - мирового значения, этим и будем удивлять", - сказал Осокин. В шоу будут участвовать пилотажные группы "Русь", "Соколы России" и "Барсы".

Осокин сообщил, что на фестивале будет представлено более 20 видов различных самолетов и вертолетов, в том числе пять раритетных. Среди них "Ми-1", "Як-12", восстановленные новосибирскими энтузиастами.

Как отметил начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Андрей Бенимецкий, для того, чтобы организовать комфортную перевозку зрителей на место фестиваля, решено запустить несколько дополнительных электричек, выпущен приказ об ограничении движение по трассе, на нем будет двигаться только общественный транспорт и спецтранспорт. Организовано 4,5 тыс. парковочных мест.