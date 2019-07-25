{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Заключение контрактов на капремонт с пострадавшими в Иркутской области начнется 26 июля

По словам министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, в настоящее время к проведению работ по ремонту привлечены 23 организации

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Контракты на проведение капитального ремонта в домах, поврежденных в результате паводка в Иркутской области, начнут заключать с пятницы, 26 июля. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе.

"Сегодня вечером мы должны доработать алгоритм, с завтрашнего дня мы должны по заключению соглашений по капремонтам поставить [работу] на поток. 23 организации сегодня привлечены, которые занимаются капитальным ремонтом", - сказал он.

Якушев пояснил, что в качестве отработки необходимого алгоритма предполагается подписать первые соглашения на проведение капремонта вечером в четверг.

Согласно справочным материалам к заседанию, в результате паводка повреждены 10 тыс. 898 домов. По результатам обследования признана необходимость сноса или ремонта 9 тыс. 68 домов, в которых приживают 37 тыс. 637 человек.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Лесные пожары в России
Режим "черного неба" из-за лесных пожаров в Красноярске вводить не планируют
На севере края горит более 900 тыс. га леса
Читать полностью