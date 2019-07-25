Заключение контрактов на капремонт с пострадавшими в Иркутской области начнется 26 июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Контракты на проведение капитального ремонта в домах, поврежденных в результате паводка в Иркутской области, начнут заключать с пятницы, 26 июля. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе.

"Сегодня вечером мы должны доработать алгоритм, с завтрашнего дня мы должны по заключению соглашений по капремонтам поставить [работу] на поток. 23 организации сегодня привлечены, которые занимаются капитальным ремонтом", - сказал он.

Якушев пояснил, что в качестве отработки необходимого алгоритма предполагается подписать первые соглашения на проведение капремонта вечером в четверг.

Согласно справочным материалам к заседанию, в результате паводка повреждены 10 тыс. 898 домов. По результатам обследования признана необходимость сноса или ремонта 9 тыс. 68 домов, в которых приживают 37 тыс. 637 человек.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.