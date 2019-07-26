Работа шахты "Анжерская-Южная" в Кузбассе частично приостановлена

КЕМЕРОВО, 26 июля. /ТАСС/. Работы на участке шахты "Анжерская-Южная" в Кузбассе, где 17 июля произошло обрушение породы и погиб горняк, приостановлены на 15 суток, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

"Решением суда деятельность по производству горных работ в вентиляционном штреке … приостановлена сроком на 15 суток. Судебные приставы исполнили решение суда в полном объеме", - рассказали в пресс-службе.

По информации ведомства, основанием для вынесения судебного решения стали результаты проверки Сибирского управления Ростехнадзора. Установлено, что обеспыливание воздуха в вентиляционном штреке не производилось и приводило к небезопасному скоплению угольной пыли, что создавало угрозу взрыва.

17 июля в вентиляционном штреке шахты "Анжерская-Южная" обрушилась горная порода. В этот момент в забое находились 66 горняков, один из которых погиб.

После происшествия Ростехнадзор провел на угольном предприятии внеплановую проверку, после которой в судебном порядке на 45 суток были остановлены работы в двух вентиляционных штреках шахты и на конвейере. За нарушение требований промышленной безопасности в отношении директора, главного инженера и начальника участка шахты "Анжерская-Южная" составлены административные дела.

Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, конкурсное производство неоднократно продлевалось. Добыча угля на предприятии при этом продолжается.