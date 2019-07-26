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В Туве с целебного источника из-за дождей эвакуировали более 100 отдыхающих

В региональном главке МЧС уточнили, что эвакуация проводилась в превентивных целях, жизни и здоровью людей ничего не угрожает

ТАСС, 26 июля. Сотрудники МЧС эвакуировали более 100 человек с целебного источника Уургайлыг (Арголик) в Тандинском районе Тувы из-за проливных дождей и повышения уровня воды в малых реках. Эвакуация проводилась в превентивных целях, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"Из-за дождей есть небольшое повышение уровня воды в малых реках, было эвакуировано 102 отдыхающих на целебном источнике", - сказал представитель ведомства, добавив, что эвакуация была проведена заблаговременно, и угрозы жизни и здоровью людей на сегодняшний день нет.

По данным синоптиков, проливные осадки сохранятся в республике до 30 июля, и уровень воды в малых реках продолжит повышаться. Региональный главк МЧС призывает граждан соблюдать меры предосторожности во время пребывания на водоемах, воздерживаться от переезда вброд через реки.

Целебный источник находится в 6 км от села Бай-Хаак. В лечебных целях он стал использоваться в XIX веке.

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