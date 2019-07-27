Село Сростки отметило 90-летие Шукшина ярмаркой, народными песнями и выставками

СРОСТКИ /Алтайский край/, 27 июля. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Празднование Всероссийских Шукшинских дней в Алтайском крае прошло уже в 43-й раз - в этом году в регионе отметили 90-летний юбилей талантливого актера, режиссера и писателя Василия Шукшина. Мероприятия проходили практически по всему региону и традиционно завершились большим концертом на любимой Шукшиным горе Пикет в его родном селе Сростки. За что любят Шукшина не только на Алтае, но и в других странах, и как Сростки праздновали его 90-летие - в материале ТАСС.

Из Таиланда - к Шукшину

Шукшинские дни традиционно собирают тысячи человек в Сростках. Гости приезжают со всей страны и даже из-за рубежа - Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина, основное здание которого - бывшая школа, где учился писатель и режиссер, переполнен весь день. Из-за грозы ненадолго отключилось электричество, но это не помешало туристам - по залам ходили с фонариками, сотрудники музея даже в полутьме не стали прерывать экскурсии. Кроме того, в субботу здесь открылась выставка фотохудожника и кинооператора Анатолия Заболоцкого, участвовавшего в создании фильмов Шукшина "Печки-лавочки" и "Калина красная". Фотографии русских пейзажей, характерных лиц и лирических героев собрали большое количество туристов.

Не только нынешние жители России, но и те, кто покинул родину, приезжают на Алтай, чтобы прикоснуться к наследию Шукшина. По словам сотрудника краевой администрации Елены Базиной, на фестиваль прибыли несколько делегаций россиян, живущих теперь в других странах, - всего 80 человек, в том числе из Китая, Кореи и Таиланда. В регионе действует программа по поддержке соотечественников, им предлагали ряд культурных мероприятий для посещения, и гости выбрали Шукшинские дни. Профессор-эксперт кафедры русского языка университета Таммасат (Таиланд) Ольга Жилина, живущая в Таиланде уже 10 лет, рассказала, что не могла не приехать на юбилей Шукшина.

"Наши студенты и тайские коллеги знают имя Василия Макаровича. Когда я уезжала, то все мои тайские коллеги за меня очень радовались и завидовали. Тут я выяснила, что это их любимый писатель. Многие учились еще в советский период. Уже мои молодые коллеги-выпускники закончили недавно магистратуру в России, вернулись, и одна из них писала магистерскую диссертацию по Шукшину, так что у нас очень тесные связи", - рассказала ТАСС Жилина.

Интересные площадки есть не только в музее, но и рядом с ним. С одной стороны здания - конкурсы самодеятельных театральных коллективов, а с другой - небольшая площадка с военной техникой, которую организовал военный клуб "Боевая колесница" из Шипуновского района Алтайского края. Здесь точно такие же машины, какие снимались в фильме "Они сражались за родину", где Шукшин играл одну из главных ролей - ГАЗ-69, БТР-40, а также оружие 1943 года - винтовки, автоматы, каски.

"Форма одежды наша, автомобили, оружие - все как из фильма. Девушки-молочницы тоже одеты, как в фильме. Народ очень хорошо на технику реагирует - фотографируется, особенно детям нравится", - рассказывает представитель клуба Юрий Кузнецов.

Сростинская ярмарка и старинные песни

В Сростках к 90-летию Шукшина развернута широкая ярмарка. На всю улицу - в обычные дни тихую - пахнет пирогами и шашлыком, разворачиваются десятки лотков и палаток, улица медленно заполняется гостями. Для туристов - все, что душе угодно, много произведений местных алтайских мастеров: керамика ручной работы - горшки точно такие, какими пользовались в начале XX века и раньше, расписные блузки, украшения, значки, платки, игрушки, традиционно - мед, травы, кедровые орехи.

На всю ярмарку слышны казачьи песни. Это одна из площадок межрегионального фестиваля народного творчества - "Казачья станица". Более 150 участников из 18 коллективов Алтайского края, соседней Республики Алтай, Казахстана и Тюменской области, возраст певцов - от пяти до 80 лет. Все в ярких народных костюмах, мужчины - в папахах и казачьей форме, суровые, но веселые, женщины хохочут и пьют чай из самовара с баранками, пока ждут своей очереди выступить.

"Такой формат праздника на Шукшинских днях используется с прошлого года. Связь Шукшина с казачеством прямая: это все таланты из народа, из деревни. Он очень любил свою родину, все делал для того, чтобы она процветала, славил ее своим талантом. Для меня Шукшин - это ум, душа и сердце нашего региона", - рассказывает организатор "Казачьей станицы", замдиректора Алтайского государственного дома народного творчества (Барнаул) Светлана Марфенкова.

В сквере, где расположен парк деревянных скульптур по мотивам рассказов Шукшина "Чудики", - народные песни под гармошку с балалайкой. Этноколлективы собирают в хороводы всех, кто идет по улице, дети прыгают через скакалку, которую крутят двое парней в русских народных костюмах, здесь же обучают прыгать через палочку - это тоже старинное развлечение. Руководитель специализации "этнокультурное творчество" Алтайского краевого колледжа культуры Елена Эйхольдс рассказывает, что на этой площадке показывают народные традиции Алтайского края и поют песни, которые пели в начале XIX-XX века.

"Колледж культуры ездит по экспедициям - записывает у бабушек песни и в чистом виде, не приукрашивая, не искажая, поет их с той же манерой исполнения, наши костюмы - повторение того, что носили раньше. С Шукшиным ассоциируются все песни, которые звучат у нас на Алтае - именно песни традиционные, конца XIX - начала XX века, и танцы, которые записывали в Сростках, - кадриль "шестерку" записали здесь и тоже сегодня показываем", - поясняет Эйхольдс.

Знаковые точки

Одна из точек в Сростках, которая привлекает туристов, - дом, в котором провел детские годы Шукшин с 1941 по 1957 годы вместе с матерью и сестрой. Небольшой деревянный дом с баней по-черному рядом и сараем, по словам хранителя музейных предметов Людмилы Нечаевой, работает круглый год. Летом сюда заходят те, кто путешествует по Алтаю во время отпуска - в основном сибиряки, а зимой чаще приезжают издалека - из Амурской области, Владивостока, Москвы и Санкт-Петербурга.

"Для детей, конечно, удивительно зайти в такой дом: нет цивилизации, телевизора, музыки, телефонов - обычный деревенский дом того времени. А те, кто в возрасте, сами прожили такую жизнь. Приходят и некоторые даже плачут, окунаются в свое детство - они жили в таких домах с мамой и папой. У них были эти предметы, печка, на которой они спали, помнят, как пользовались лопатой, ухватом, как разогревали самовар", - поясняет Нечаева.

По словам сотрудницы музея, она часто читает книги Шукшина и постоянно открывает в них для себя что-то новое. Рассказывает, что автор часто использовал в своих рассказах имена реальных жителей Сросток, и те потом приходили к его матери - просили, чтобы она сказала сыну изменить фамилии, так как узнавать себя в персонажах нравилось не всем. Нечаева говорит, что очень любит свою работу - это возможность "дарить частичку Шукшина" гостям Алтайского края. Туристы же, побывав в доме, крутят ворот колодца во дворе - пьют ледяную воду из железных ведер и фотографируются в сельском антураже.

Финальная точка праздника в честь Шукшина - традиционно на горе Пикет, где был снят финальный кадр фильма "Печки-лавочки" и где в субботу в 43-й раз завершились Всероссийские Шукшинские дни на Алтае. Здесь вручены премии за лучшие фильмы по итогам Шукшинского кинофестиваля и литературного конкурса. Гости праздника принесли цветы к подножию памятника актеру - большие пальцы его босых ног блестят, потому что туристы трут их на счастье. Сростинцы же приходят сюда посмотреть праздничную программу с народными песнями и танцами, увидеть именитых актеров, которые каждый год поднимаются на Пикет, и послушать финальный концерт. В этом году точкой праздника стал концерт исполнительницы народных песен и романсов Марины Девятовой.

"Для нас Шукшин, в первую очередь, актер, драматург, режиссер, а во вторую - местный человек. Весь наш, все вот эти повадки - выходки, все сростинские, шукшинские. У нас они тут не ШукшинЫ, а ШУкшины - его родственники (кто еще живет в Сростках) точно такие же, как он - вредные и добрые, в то же время, с характером", - делится жительница села Сростки, пенсионерка Лидия Мальцева.