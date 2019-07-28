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Семь человек пострадали в результате ДТП на острове Ольхон

Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, машина упала в кювет

ТАСС, 28 июля. Автоавария произошла в воскресенье на острове Ольхон на Байкале. Водитель автомобиля УАЗ, двигаясь в сторону переправы, не справился с управлением, машина упала в кювет, водителю и шести пассажирам потребовалась помощь медиков. Об этом журналистам сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"Дорожная авария произошла сегодня в 11:30 (06:30 мск). Как установили полицейские, 24-летний водитель автомобиля УАЗ, двигаясь в сторону переправы, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате автомобилист и шесть пассажиров в возрасте от 30 до 40 лет обратились за помощью в медучреждение", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

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