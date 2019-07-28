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График движения поездов сбился на Восточно-Сибирской железной дороге из-за схода камней

Время задержки - от часа до пяти часов

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Несколько поездов следуют с задержкой, которая составляет от одного до пяти часов, в связи со сходом камней на участке железной дороги между Слюдянкой на берегу Байкала и Иркутском. Об этом в воскресенье журналистам сообщила служба корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги.

"В связи со сходом камней на участке Слюдянка - Иркутск Восточно-Сибирской железной дороги произошел сбой в графике движения поездов. Время задержки составляет от часа до пяти часов", - говорится в сообщении.

С задержкой идут несколько поездов: №70, следующий по маршруту Москва - Чита, №6, который идет по маршруту Москва - Улан-Удэ, №208 Новокузнецк - Владивосток, а также №8 Новосибирск - Владивосток и № 88 Усть-Илимск - Иркутск.

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