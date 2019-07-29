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Пассажирский поезд задержан в Иркутской области из-за ДТП на переезде

Время задержки в пути сейчас составляет около получаса

ТАСС, 29 июля. Пассажирский поезд в Иркутской области задержан в связи со столкновением легкового автомобиля и поезда на переезде на участке Зима - Нижнеудинск, говорится в сообщении на сайте Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

"В связи с дорожно-транспортным происшествием на железнодорожном переезде участка Зима - Нижнеудинск Восточно-Сибирской железной дороги ожидается задержка пассажирского поезда №88", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь на понедельник, в 03:55 (22:55 по мск) на переезде, расположенном на участке Зима - Нижнеудинск, водитель легкового автомобиля выехал перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Водитель с места происшествия скрылся.

В связи с этим ожидается задержка пассажирского поезда №88 Усть-Илимск - Иркутск. Время задержки в пути сейчас составляет около получаса.

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