Сотрудницу управления по предпринимательству на Алтае подозревают во взятке в 2,5 млн руб.

БАРНАУЛ, 29 июля. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по подозрению во взятке в 2,5 млн рублей в отношении главного специалиста отдела лицензирования видов деятельности управления региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Об этом сообщается в понедельник на сайте СУ СК по региону.

"Она (сотрудница управления - прим. ТАСС) подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По версии следствия, с сентября 2015 по декабрь 2018 года подозреваемая получала лично взятки в виде денег в особо крупном размере на общую сумму более 2,5 млн рублей за несоставление в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей административных протоколов за нарушение сроков при декларировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции", - говорится в сообщении ведомства.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия, устанавливают обстоятельства преступления. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении чиновнице обвинения и избрании меры пресечения.