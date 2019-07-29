В Иркутске укрепляют дамбы в связи с повышением уровня воды в реке Иркут

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Коммунальные службы Иркутска отсыпают и укрепляют дамбы, чтобы не допустить разлива реки Иркут, уровень воды в которой растет из-за продолжительного дождя. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

"Дамба, которая была сооружена месяц назад на улице Пляжной, <…> сдерживает воду в Иркуте. Однако есть необходимость поднять ее еще на метр. Эти работы будут выполнены в течение нескольких часов. Кроме того, дополнительно сегодня будет отсыпана дамба на улице Олонской", - говорится в сообщении.

Также укрепят и поднимут дамбу в районе улицы Иркута Набережная. По данным на 16:00 (11:00 мск), уровень воды в Иркуте повысился на 10 см и составляет 294 см при критическом 320 см. Река Иркут является левым притоком Ангары.

Третий день в Иркутске и других южных районах идет дождь, который осложнил паводковую обстановку. В Иркутской области началась вторая волна подтоплений. В зону наводнения попали населенные пункты Нижнеудинского, Черемховского, Тулунского, Шелеховского, Слюдянского, Зиминского, Иркутского районов.