МЧС направило в Байкальск мощные насосные станции для откачки отходов БЦБК

"Была угроза размыва гидротехнического сооружения Байкалького ЦБК и попадания промышленных отходов в озеро Байкал. В настоящее время угроза снята, а в целях откачки отходов и вывоза мусора на канализационной станции МЧС России направило специальную грузовую и инженерную технику. Кроме того, для ликвидации последствий происшествия к месту переброшены две насосные станции высокой производительности", - сказали в ведомстве.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Насосные станции высокой производительности направлены в Байкальск Иркутской области для откачки отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

Сильные осадки подтопили в Байкальске несколько домов и частично разрушили мост через реку Солзан. В превентивных целях в городе была отключена холодная вода. Жители четырех домов перемещены в пункт временного размещения.

В понедельник на сайте правительства региона сообщалось, что накопители токсичных веществ на остановленном в 2013 году Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, где за 50 лет работы накоплено около 6,5 млн тонн вредных отходов производства, находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы их утечки в условиях обильного паводка в Иркутской области нет. Из-за сильных дождей в Иркутской области началась вторая волна подтоплений. В зону наводнения попали населенные пункты Нижнеудинского, Черемховского, Тулунского, Шелеховского, Слюдянского, Зиминского и Иркутского районов.