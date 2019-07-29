В Новосибирской области для строительства храма перенесут памятник революционеру Куйбышеву

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Власти города Куйбышева Новосибирской области планируют разбить новый сквер возле здания городской администрации, в котором будет установлен памятник российскому революционеру Валериану Куйбышеву, демонтированный ранее для строительства храма в историческом центре города. Об этом ТАСС сообщил в понедельник мэр города Алик Андронов.

В начале июля в сквере, расположенном в историческом центре города Куйбышева, был разобран памятник революционеру Валериану Куйбышеву. На месте памятника планируется воссоздать Спасский собор, который находился там с 1803 по 1939 годы. Демонтаж памятника вызвал широкий общественный резонанс, инициативная группа местных жителей выступила против его переноса и застройки сквера.

"У нас есть проект, который прошел экспертизу, мы выделяем на строительство сквера муниципальные деньги, из бюджета. Делаем новый сквер, ставим памятник [Валериану Куйбышеву]. Надо, чтобы прошли торги, на 1,3 млн рублей примерно", - сказал Андронов.

Власти рассчитывают провести все работы осенью 2019 года. Памятник революционеру будет перенесен на площадь рядом с горадминистрацией уже в среду, 31 июля.

Позиция активистов и КПРФ

В субботу, 27 июля, инициативная группа жителей города и коммунисты Куйбышевского и Барабинского районов Новосибирской области провели митинг за сохранение сквера имени Валериана Куйбышева, на котором потребовали отказаться от строительства собора и дальнейшую судьбу сквера определить на общественных слушаниях. Вместо демонтажа памятника Куйбышеву и строительства храма они предложили благоустроить сквер.

Активистов поддержало местное отделение КПРФ. "Там (в историческом центре Куйбышева - прим. ТАСС) сложилась инфраструктура, менять это, думаю, не целесообразно... А если строить собор, то пусть поищут другое место", - рассказала ТАСС депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя, добавив, что строительство храма может повлечь ряд неудобств для горожан, в том числе, осложнить движение транспорта.

Алик Андронов уточнил, что власти не планируют проводить новые общественные слушания, как того требовали митингующие.

"В 2014 году поступило обращение в Совет депутатов о возможности восстановления Спасского собора. Обращение было подписано, 4842 подписи. В апреле 2015 были проведены общественные слушания, присутствовало 300 человек, принято решение по восстановлению собора и переносе памятника Куйбышеву. <...> Я не имею никакого права отменять решение публичных слушаний 2015 года", - пояснил Андронов, отметив что и в настоящее время значительное число горожан выступает за воссоздание собора.

Позиция православной церкви

Как пояснил ТАСС Епископ Каинский и Барабинский Феодосий (Чащин), вопрос о восстановлении собора обсуждается уже несколько лет. По словам собеседника агентства, строительство Собора в сквере позволит придать исторической части города завершенный вид.

"Мы сразу сейчас не начнем строительство, котлован не будем рыть - там еще нужно осуществить раскопки на этом месте, потому что это археологический памятник. Это историческая часть города. Куйбышев - один из старейших городов Новосибирской области, там вокруг историческая застройка, дома, охраняемые. Охрана памятников пошла на это (перенос памятника Куйбышеву - прим. ТАСС), потому что будет восстановлен исторический облик города, и историческая его часть будет иметь завершенный вид", - добавил он.