Красноярский губернатор заявил, что роста обращений к медикам из-за дыма от пожаров нет

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. Задымление от лесных пожаров в Красноярском крае не привело к росту обращений жителей за медицинской помощью. Об этом в понедельник сообщил журналистам губернатор региона Александр Усс.

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров появился в Красноярске и других городах Сибири, а затем достиг Урала и Поволжья. Пик задымления пришелся на прошлую неделю, были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации по мелкодисперсным веществам, образующимся в результате горения. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в понедельник превышения ПДК не зафиксировано.

"К счастью, всплеска обращений с аллергическими и легочными заболеваниями не произошло, и мы надеемся, что ветер продержится, и все будет хорошо", - сказал Усс, отметив, что медики в регионе готовы к оказанию помощи в такой ситуации.

По данным Лесопожарного центра региона на утро понедельника, в крае горят 986 тыс. га леса, большая часть - 977,5 тыс. га - приходится на зону контроля, решения о ликвидации возгораний в которой принимаются региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям. Оценивается возможность доставки людей и тяжелой техники в зону возгорания, угроза населенным пунктам и объектам инфраструктуры, экономическая целесообразность.

Всего на тушении пожаров в регионе задействовано 637 человек и 315 единиц техники. Пожары зафиксированы в Эвенкии, Таймыре, Енисейском, Богучанском, Кежемском и Абанском районах. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет.