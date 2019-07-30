Уровень реки Ия в Тулуне приближается к 10,5 метрам

"Уровень воды в реке Ия на 14:00 (9:00 мск) 30 июля составил 1043 см (+27)", - говорится в сообщении. Уровень воды измеряется каждые два часа.

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Уровень реки Ия в Тулуне Иркутской области за два часа вырос на 27 см до 1043 см при критической отметке в 700 см, сообщается во вторник на сайте городской администрации.

Ранее специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозировали повышение уровня воды до отметок 1050-1150 см и затопление населенных пунктов в пойме реки.

"Что касается дамбы в Тулуне, которая рассчитана на 9 м, естественно, сегодня перелив есть. Но ситуация развивается в прогнозируемом режиме. Такое развитие мы предполагали и готовились к нему. Все необходимые службы работают на обоих берегах реки", - цитирует пресс-служба регионального правительства губернатора Сергея Левченко.

В Тулуне вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди. Во время первой волны паводка, когда уровень воды в реке почти достиг 14 метров, в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуировано 835 человек. В 05:30 (00:30 мск) 30 июля федеральная трасса Р-255 "Сибирь" в районе моста через реку в городе была закрыта из-за паводка. По данным МЧС, дождевой паводок подтопил мост в двух местах с высотой перелива через дорожное полотно 5 см.

Первая волна паводков прошла в Иркутской области в конце июня - начале июля. В 109 населенных пунктах подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.