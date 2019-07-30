"Юнипро" попросила суд отложить рассмотрение иска "Русал Энерго" для заключения мировой

Представитель генерирующей компании в суде ходатайствовал об отложении рассмотрения иска "Русал Энерго" к "Юнипро", мотивируя это тем, что компании ведут переговоры о заключено мирового соглашения по делу.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отложил до 12 сентября рассмотрение четвертого иска структуры "Русала" - "Русал Энерго" - о расторжении договора о предоставлении мощности (ДПМ) после аварии на третьем блоке Березовской ГРЭС в Красноярском крае и взыскать с генерирующей компании 96 млн руб. в качестве необоснованного обогащения по ходатайству "Юнипро", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Просили бы суд отложить судебное разбирательство и предоставить нам 2 месяца для завершения переговоров. <...> Дело сложное, много сторон, которые будут участвовать в заключении мирового соглашения", - сказал он.

Представитель "Юнипро" в суде отметил, что компания в рамках переговоров о заключении мирового соглашения рассматривает в том числе возможность отказа "Русал Энерго" от иска.

В конце прошлого года и начале этого арбитражный суд Москвы зарегистрировал 4 иска от структур "Русала" - Братского алюминиевого завода, Новокузнецкого алюминиевого завода, Саяногорского алюминиевого завода и "Русал Энерго". Компании через суд пытаются расторгнуть с "Юнипро" ДПМ из-за аварии на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС и взыскать с генерирующей компании сумму "необоснованного обогащения".

Ранее суд первой инстанции отказал в удовлетворении исков Братскому алюминиевому заводу. Иски Саяногорского алюминиевого завода и Новокузнецкого алюминиевого завода "Русала" с подобным ходатайством первой инстанцией были удовлетворены. В настоящее время по этим трем искам поданы апелляции.

Братский алюминиевый завод "Русала" на заседании апелляционного суда на прошлой неделе ходатайствовал об отложении рассмотрения иска о расторжении ДПМ с "Юнипро" после аварии на Березовской ГРЭС для возможности заключения мирового соглашения.