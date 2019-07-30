Военные подключили беспилотную авиацию к мониторингу второй волны паводка в Тулуне

"Комплекс "Орлан-10" проводит съемку местности на высоте от 300 до 600 метров, максимальное время работы в воздухе 10 часов. Все данные в онлайн-режиме поступают в штаб группировки Минобороны России, который развернут в Тулуне", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) задействовали беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" для мониторинга второй волны паводка в городе Тулуне Иркутской области, говорится в сообщении пресс-службы округа, распространенном во вторник.

По данным округа, беспилотники определяют площадь подтопленной территории, проводят разведку местности, чтобы разработать план по ликвидации последствий второй волны паводка.

"Орлан-10" - российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Разработан российским предприятием "Специальный технологический центр".

Задействованная в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области группировка Минобороны останется в регионе до особого распоряжения. Всего задействовано более тысячи военнослужащих, которые выпекают хлеб, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшим жителям, проводят исследование проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, расчищают территорию от завалов и мусора.

Первая волна паводков прошла в Иркутской области в конце июня - начале июля. В 109 населенных пунктах подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.