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В Омске следователи проводят проверку по факту падения ребенка в яму с кипятком

Мальчика с ожогами ног 29 июля доставили в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное

ТАСС, 30 июля. Омские следователи инициировали проведение проверки по факту получения ожогов 10-летним мальчиком, который упал в яму с кипятком, образовавшуюся от прорыва трубы, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области.

"29 июля в больницу был доставлен 10-летний мальчик с ожогами ног. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, на улице Завертяева в Омске мальчик упал в яму с кипятком, образовавшуюся в результате прорыва трубы. Он получил ожоги ног второй и третьей степени. В настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии.

Следователи установили организацию-застройщика, на чьем балансе находится трубопровод. Работа должностных лиц этой организации будет оценена следователями.

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