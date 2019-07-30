Фермер, начавший голодовку из-за отказа в регистрации кандидатом в мэры, потерял сознание

"Сейчас находимся на пикете, сегодня пятый день голодовки. Я был вынужден скорую помощь вызвать Алексею. В обморок падал", - сказал помощник.

НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин, ранее объявивший голодовку из-за отказа избиркома Новосибирска в регистрации кандидатом на должность мэра города, потерял сознание во время пикета на площади Ленина. Для оказания медпомощи на место приехала скорая, сообщил ТАСС во вторник помощник Южанина Роман Чусисцов.

Чусисцов отметил, что сейчас Южанин пришел в сознание. На месте уже находится скорая помощь. Помощник отметил, что недомогание вызвано голодовкой, обезвоживанием и духотой.

Ранее сообщалось, что избирком отказал Южанину в регистрации кандидатом в мэры, поскольку в протоколе собрания местной региональной ячейки Партии социальных реформ, которая выдвигала Южанина, не были указаны его дата рождения, место жительства и место работы.

По словам фермера, эти данные не внесли, поскольку юрист не обратил внимания на то, что они требуются местным законодательством, и избирком не дал возможности "исправить техническую ошибку". Южанин подал в суд исковое заявление для обжалования решения избирательной комиссии.

Сейчас в качестве кандидатов в мэры Новосибирска зарегистрированы 17 человек, в том числе действующий мэр Анатолий Локоть. Еще трем избирком отказал. Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года.