При столкновении автобуса с "КамАЗом" под Красноярском пострадали шесть человек

КРАСНОЯРСК, 30 июля. /ТАСС/. Пассажирский автобус Hyundai столкнулся с "КамАЗом" на автодороге Р-255 "Сибирь" под Красноярском, шесть человек пострадали, сообщается во вторник на сайте регионального главка МВД.

"В салоне автобуса на момент происшествия находились 38 пассажиров. По предварительной информации, в результате ДТП получил травмы водитель автобуса. Кроме этого, пяти пассажирам автобуса на месте была оказана разовая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе главка МВД, водитель автобуса госпитализирован.

Пассажиры автобуса, включая тех, кому оказали медицинскую помощь на месте ДТП, доставлены по месту назначения другим рейсом. Автобус следовал из Красноярска в Зеленогорск (Красноярский край).

По предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с грузовым автомобилем, двигавшимся в попутном направлении.

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