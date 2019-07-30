Врачи Кузбасса впервые удалили большую опухоль пациентке с почечной недостаточностью

КЕМЕРОВО, 30 июля. /ТАСС/. Врачи Кузбасса впервые провели операцию по удалению злокачественной опухоли пациентке с почечной недостаточностью. Онкологических больных с таким сопутствующим заболеванием в регионе раньше не оперировали из-за противопоказаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Новокузнецкой городской больницы №1.

"Почечная недостаточность является противопоказанием для проведения операций онкологическим пациентам. Если бы у пациентки был просто рак, ее бы прооперировали в онкодиспансере, но поскольку [в анамнезе] есть почечная недостаточность, то операция возможна только в условиях многопрофильного стационара, где есть необходимое оборудование. Пациентке во время самого оперативного вмешательства и после была проведена почечно-заместительная терапия, операция прошла успешно", - рассказал собеседник агентства.

Операцию по удалению злокачественной опухоли яичника, которая занимала практически весь малый таз пациентки, проводила мультидисциплинарная бригада специалистов из онколога, гинеколога и уролога. Вес удаленного новообразования составил четыре килограмма, что является значительным размером для таких патологий.

Ранее в Кузбассе онкологических пациентов с дисфункцией почек не оперировали, их направляли для удаления опухолей в стационары соседних городов Сибири, где были возможности совместить подобные операций параллельно с процедурой диализа. "Раньше онкологические пациенты с почечной недостаточностью направлялись в Новосибирск или Томск, сейчас их могут оперировать у нас", - пояснили в больнице.