Красноярская полиция изъяла незаконно добытой краснокнижной рыбы на 4,5 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Полицейские изъяли в селе Канготово на севере Красноярского края более 600 тушек незаконно добытых краснокнижных стерляди и сибирского осетра. Об этом сообщается в среду на сайте регионального главка МВД.

"Полицейские обнаружили два холодильника, в которых хранилось более 600 тушек незаконно добытой рыбы осетровых пород. Всего сотрудниками полиции изъято 595 единиц стерляди и 12 единиц осетра, занесенного в Красную книгу. Каждая тушка была упакована в полимерный пакет и готова к дальнейшей реализации <...> Сумма ущерба от незаконного вылова биологических ресурсов составила более 4,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, изъято три незарегистрированных охотничьих ружья и патроны. По факту незаконной охоты и вылова краснокнижных рыб возбуждены уголовные дела.