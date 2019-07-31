Власти Монголии выразили обеспокоенность дымом от пожаров в Сибири

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Дым от пожаров в Сибири достиг Монголии, вызвав обеспокоенность властей. Об этом сообщил представитель департамента борьбы с пожарами Монгольского управления реагирования на ЧП Пурэвжав Соронцзонболд.

"Мы с обеспокоенностью наблюдаем ситуацию с сильнейшими лесными пожарами в Сибири", - цитирует его агентство Синьхуа. По словам представителя ведомства, смог в понедельник окутал северную часть Монголии и вечером во вторник достиг Улан-Батора.

В то же время Пурэвжав Соронцзонболд отметил, что на монгольскую территорию пожары пока не перекинулись.

В настоящее время из-за лесных пожаров режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии, в одном районе Якутии. Во вторник в Красноярский край для контроля за тушением лесных пожаров прибыл первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян. По его данным, тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на 3 млн гектаров, и эта площадь увеличивается. Он подчеркнул, что действующие лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики, но люди страдают от задымления. В связи с этим принято решение об увеличении группировки пожарных Рослесхоза, субъектов РФ и МЧС России.