Останки редкого растительноядного динозавра обнаружили на севере Кузбасса

ТАСС, 31 июля. Сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея обнаружили шевроны - части хвоста - гигантского растительноядного динозавра зауропода во время палеонтологических раскопок возле деревни Шестаково Чебулинского района на севере Кузбасса. Данная находка является очень редкой для палеонтологии, сообщила в среду пресс-служба музея.

В 2018 году сотрудники музея обнаружили на Шестаковском месторождении фрагмент кости большого динозавра, предположительно зауропода - 30-метрового растительноядного ящера с массивным телом и длинной шеей. Особенную ценность представляло то, что его останки нашли в одном месте с костями маленьких "ящеров-попугаев" пситтакозавров. Это говорит о том, что они могли жить в одно время и погибли при одинаковых обстоятельствах.

"Подтвердились прогнозы, сделанные в прошлом году, о направлении поисков останков зауропода. Как и предполагалось, в результате прирезки к участку раскопа 2018 года в том же слое были найдены кости хвостового отдела позвоночника (шевроны) зауропода. Стоит отметить, что это достаточно редкая находка - как для Шестаковского местонахождения, так и для палеонтологии в целом", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС руководитель экспедиционного отряда Дмитрий Слободин, кости зауропода - большая редкость, настолько, что полного скелета данного динозавра, обитавшего 85-210 млн лет назад, нет ни у одного музея мира. Особенно большая удача найти не только крупные останки, но и такие мелкие, как шевроны (порядка 15 см, выполняли функцию связок в хвосте у динозавра). Их на территории Кузбасса и, предположительно, в России до этого не находили вообще, и описаны они были только зарубежными учеными.

Также сообщается, что при изучении слоя с отложенным песчаником, который ранее считался неперспективным для исследований, был обнаружен зуб хищного динозавра, предположительно из семейства дромеозаврид, когтевая фаланга пситтакозавра и изолированные фрагменты мелких костей. В костеносном слое были обнаружены фрагменты скелета пситтакозавра: позвонки и фрагмент нижней челюсти с зубами, также были извлечены позвонок, плечевая кость и фаланга молодой особи пситтакозавра.

Шестаковский комплекс получил известность в середине ХХ века, за 60 лет там были найдены различные останки древних животных - от мелких динозавров до 30-метровых зауроподов. Наиболее ценная находка - полные скелеты "ящеров-попугаев" - пситтакозавров сибирских (длина тела до 2,5 м), обитавших там около 130 млн лет назад. Ранее обнаруженные скелеты вывозились из региона в Новосибирск, Томск и Москву, вузы и научные институты которых получали лицензии на проведение раскопок.