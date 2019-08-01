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Военнослужащие ЦВО примут участие в строительстве железной дороги до Кызыла

Железнодорожный участок свяжет Республику Тыва с Красноярским краем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) будут участвовать в строительстве железнодорожного участка Курагино - Кызыл, который свяжет Республику Тыва с Красноярским краем. Об этом журналистам в четверг сообщил заместитель командующего войсками ЦВО по материально-техническому обеспечению генерал-майор Алексей Лемякин.

"Спланировано привлечение подразделений железнодорожных бригад Центрального военного округа для строительства железнодорожного участка Курагино - Кызыл. С этой целью сформирован батальон механизации отдельной железнодорожной бригады в Хакасии", - сказал Лемякин.

Генерал-майор отметил, что в 2018 году силами железнодорожных войск ЦВО был построен капитальный мост через реку Большой Енисей у города Кызыл. По мосту военные добираются до полигона Кара-Хаак, а также им пользуются местные жители.

"В 2019 году войсками досрочно, с опережением на месяц, завершен ремонт более 9 км железнодорожных путей необщего пользования на 13 объектах Минобороны России. В настоящее время личный состав железнодорожных войск принимает непосредственное участие в ликвидации последствий паводка в городе Тулуне Иркутской области", - пояснил он.

На данный момент в Тыве нет железных дорог, дорога Кызыл - Курагино должна связать республику с Красноярским краем и железнодорожной сетью страны. В апреле РЖД подписали договор с Тувинской энергетической промышленной корпорацией "Кызыл - Курагино" на строительство железнодорожной ветки, которая свяжет эти два населенных пункта.

Инвестиции в проект должны составить около 126,6 млрд рублей, срок строительства - 4,5 года. Строительство будет вестись в гористой местности, что потребует прокладки восьми тоннелей общей длиной 11 км, возведения 127 мостов протяженностью около 16 км. Движение поездов будет осуществляться на тепловозной тяге.

Теги
РоссияИркутская областьТываХакасияКрасноярский край
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