Предприятия Иркутской области по переработке древесины простаивают из-за пожаров

ТАСС, 1 августа. Многие деревообрабатывающие предприятия в Иркутской области простаивают из-за лесных пожаров и введенного в регионе режима ЧС. На ряде комбинатов сокращено количество смен из-за заканчивающихся запасов древесины, при этом зарплаты работникам сохраняются, сообщил ТАСС в четверг президент Национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес" Алексей Желнеев.

"Предприятия простаивают, поскольку на основании режима ЧС в лес никого не запускают, запрещено вести те или иные работы. В арендованных базах, за которые компании платят деньги, они на основании договоров еще и тушат пожары за свой счет, а также помогает МЧС", - сказал Желнеев.

Он отметил, что простои и сокращение смен на производствах начались с середины июля, с каждым днем ситуация становится более напряженной, компании терпят убытки.

Президент ассоциации подчеркнул, что многие деревообрабатывающие предприятия находятся в стадии остановки, поскольку уже переработали все запасы сырья, которые были на складах. "Новые запасы не поступают, потому что введен режим ЧС. Например, у предприятия было три смены, оно работает на хорошем объеме, выпускает большое количество продукции, а приходится вводить две смены или одну, распускать людей, но при этом у сотрудников сохраняется зарплата", - добавил он.

По данным Министерства лесного комплекса Иркутской области на 11:00 (06:00 мск) четверга, в регионе действуют 145 лесных пожаров на общей площади 723 тыс. 829 га.