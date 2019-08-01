"Россети" более чем в два раза увеличили объем инвестиций в цифровизацию Омской области

ОМСК, 1 августа. /ТАСС/. Омский филиал компании "Россети Сибирь" инвестирует в 2019 году около 600 млн рублей в цифровизацию электросетей Омской области, сообщил в четверг журналистам директор филиала Сергей Моденов. В 2018 году компания направила на цифровизацию 250 млн рублей.

"Важнейшее направление нашей работы - это работы по цифровой трансформации. В 2019 году около 600 млн рублей будет направлено на реализацию мероприятий по цифровизации электросетевого комплекса Омской области", - сказал Моденов, добавив, что с 2019 года "Россети Сибирь" строят только цифровые подстанции.

По его словам, эти средства будут направлены на проектирование цифровой подстанции "Кристалл" в Омске, завершение проектирования подстанции "Омская". "На базе Новотроицкого поселения начнется реализация проекта "Цифровой РЭС (район электрических сетей - прим. ТАСС)", - сказал директор.

Он сообщил, что цифровизация сетей увеличивает надежность электроснабжения. "Это позволяет более оперативно определить место повреждения, принять меры по его локализации, то есть минимизировать количество потребителей, оставшихся без электроэнергии, и устранить повреждение в кратчайшие сроки", - подчеркнул Моденов.

Как сообщили ТАСС в компании, омский филиал за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизил число технологических отключений в сети 6-110 кВ на 15%, а среднюю длительность одного технологического отключения - на 8%. "Это произошло в том числе благодаря цифровизации. При отключении срабатывает автоматика - и уже через 2-3 секунды происходит автоматическое переключение на другой трансформатор. А потом уже люди выезжают на объект и находят причину отключения", - сказал собеседник агентства.

"Россети Сибирь" (МРСК Сибири) осуществляет распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. километров. С 1 апреля 2018 года "Хакасэнерго" (входит в структуру компании "МРСК Сибири") выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии.