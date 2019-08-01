Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже 10 метров

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Уровня воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области после резкого подъема до 11,25 м опустился ниже 10 м, сообщается в четверг на сайте городской администрации.

Критической отметкой для Ии является уровень в 7 м при высоте защитной дамбы в 9 м.