Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже 10 метров

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Уровня воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области после резкого подъема до 11,25 м опустился ниже 10 м, сообщается в четверг на сайте городской администрации.
Критической отметкой для Ии является уровень в 7 м при высоте защитной дамбы в 9 м.
- Стоимость восстановления дамбы в подтопленном Тулуне оценивается в 1,2 млрд руб.
- Новый микрорайон начали строить для пострадавших от наводнения в Тулуне
- Число подтопленных паводком домов в Иркутской области увеличилось почти до 1,8 тыс.
- После второй волны паводка в трех районах Тулуна снесут около 900 домов
"Уровень воды в реке Ия на 20:00 (15:00 мск) 1 августа составил 992 см", - говорится в сообщении. По данным властей, за последние два часа уровень воды снизился на 9 см.
Из-за второй волны дождевых паводков в городе Тулуне, который больше всего пострадал от первой волны наводнений, повторно перекрыто движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в районе моста через реку Ия, повторно остановлена работа котельных, эвакуированы люди. Власти сообщали, что вода переливается через защитные сооружения, которые рассчитаны на девять метров. Во время первой волны паводка, когда уровень воды в реке Ия превысил 13 метров, в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек. Тогда погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.