Мост-долгострой через реку Катунь в туристическом районе Алтая откроют к концу 2019 года

ТАСС, 1 августа. Строительство моста через горную реку Катунь в селе Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай, возведение которого началось в 2014 году, планируется завершить к концу 2019 года, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Еще в марте удалось договориться о выделении 410 млн рублей из федерального бюджета на окончание строительства моста. Полноценную работу [сотрудники компании-подрядчика] обязались начать до 5 августа. Сегодня работы возобновились, для завершения строительства есть все необходимые ресурсы. <...> Подрядчик заверил, что строительство моста завершится до конца этого года", - приводит пресс-служба слова врио главы региона Олега Хорохордина.

Старый мост в селе находится в аварийном состоянии. Как пояснили в пресс-службе, строительство объекта началось в 2014 году. Изначально сдача в эксплуатацию была запланирована на 2016 год, потом - 2017, однако из-за проблем у подрядной организации работы не были завершены. На строительство моста было направлено более 400 млн рублей, а с дополнительно выделенными средствами общая стоимость превысит 800 млн.

Власти региона рассчитывают, что новый мост улучшит инфраструктуру, что позволит привлекать больше туристов. Так, через Усть-Коксинский район проходит важный туристический маршрут к подножью горы Белухи. "На территории природного парка "Белуха" запланировано строительство питомника по разведению и содержанию кабарги в естественной среде обитания и научной лаборатории. Проект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, его реализация обеспечит рабочими местами порядка 100 человек", - отметил Хорохордин.