Эксперты: в пожарах на севере Сибири погибла не самая дорогая древесина

КРАСНОЯРСК, 1 августа. /ТАСС/. В уничтоженных пожарами лесах на севере Восточной Сибири, где огнем охвачено около 3 га территории, произрастала в основном древесина средней и невысокой стоимостной категории (IV и V класса бонитета). По этой причине пожары не должны повлечь серьезного ущерба лесопромышленному комплексу, рассказали опрошенные ТАСС эксперты и региональные чиновники.

По данным федеральной "Авиалесоохраны" на 1 августа, в России горит более 3 млн га леса, из них более 2,95 млн га в так называемой зоне контроля (труднодоступной зоне). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит около 1,2 млн га тайги, Красноярском крае - порядка 1,1 млн га и в Иркутской области - более 700 тыс. га.

Ситуация в Красноярском крае

По словам первого вице-губернатора - руководителя администрации губернатора региона Сергея Пономаренко, в основном в зоне пожаров находится несортовая древесина, имеющая низкую стоимость. "Те пожары, которые доставляют нам неудобство от дыма, расположены далеко на севере, в тех районах, где древесина несортовая, не имеющая высокую ценность. <…> С экономической точки зрения, это, наверное, не самый большой ущерб", - сказал он, добавив, что подсчитать ущерб можно будет позднее.

В краевом министерстве лесного хозяйства отмечают, что охваченные пожаром леса относятся не только к труднодоступным, но и к низкопродуктивным. "Основные площади действующих пожаров, более 99%, приходятся на зону контроля. Основная лесообразующая порода - лиственница и лесные насаждения - относятся к непродуктивным, для них характерен низкий выход деловой древесины - 50%, при средних показателях по краю выше 65%", - сказал ТАСС представитель министерства.

Согласны с позицией властей и ученые. "Как правило, лес горит не в эксплуатационной зоне - в зоне контроля горит экономически недоступная нам древесина. И то нельзя сказать, что при пожаре идет полная потеря всех пиломатериалов и древесины", - заявил ТАСС директор Института лесных технологий Сибирского государственного университета им. М. Ф. Решетнева Сергей Верховец.

Ситуация в Якутии

В лидирующей по количеству площадей лесных пожаров Якутии, подавляющее число леса горит также в зоне контроля. По данным "Авиалесоохраны", на охраняемых землях лесного фонда горит 1,4 тыс. га леса, тогда как в зоне контроля - 1,172 млн га тайги.

"В основном горит лиственница и сосна, которая представляет IV-V класс бонитета (доброкачественности) леса", - сообщил профессор Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета Александр Исаев, добавив, что данные сорта древесины не относятся к высокосортным. В России пятибалльная шкала оценки качества леса. И если первые два бонитета относятся к высококачественным лесам, третий и четвертый класс - к среднекачественным, а пятый - к низкокачественным, а иногда и к непродуктивным лесам.

Оценки ущерба в Якутии, как и в Красноярском крае, пока не дают. В Рослесхозе также отмечают, что оценка ущерба будет дана после того, как пожароопасный сезон закончится.

Ранее в среду сообщалось, что к тушению пожаров в Красноярском крае подключилась авиация МЧС (самолет Бе-200 и вертолет). Также в борьбе с возгораниями подключилось и Минобороны России. В четверг экипажи десяти самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации завершили перебазирование из пунктов постоянной дислокации в аэропорт Красноярска. Также в тушении пожаров будет задействовано 10 вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ.

В настоящее время из-за лесных пожаров режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии, в одном районе Якутии.