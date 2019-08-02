Участок Северного широтного коридора отремонтируют в Томской области к 1 октября

ТОМСК, 2 августа. /ТАСС/. Ремонт участков протяженностью 40 км трассы Томск - Каргала - Колпашево, которая является частью Северного широтного коридора, завершится к 1 октября. На работы выделено более 1 млрд рублей из средств нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил ТАСС начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев.

"Самая большая стройка - на участках автодороги Томск - Каргала - Колпашево. Там самый большой участок у нас, самый протяженный - порядка 40 км дорожной сети. Такой масштабный ремонт проводится впервые, я думаю, водители по достоинству оценят качество работ. Этот участок мы планируем завершить до 1 октября", - сказал Баев.

Он уточнил, что ремонт этой дороги имеет первостепенное значение для региона: трасса Томск - Каргала - Колпашево - одна из главных транспортных артерий Томской области, соединяющих юг и север региона, по ней идет один из самых интенсивных транспортных потоков области. На ремонт дороги будет направлено 1,008 млрд рублей.

Северный широтный коридор - дорога на северном Урале и в Западной Сибири, проходящая через Пермь, города Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа и выходящая на Томск. Является частью федерального маршрута Северо-Запад - Сибирь, протяженность трассы - более 2,5 тыс. км.

О реализации нацпроекта в Томской области

Также Баев сообщил, что второй по протяженности участок автодороги, который отремонтируют на средства национального проекта к 1 октября, - 20 км трассы Первомайское - Белый Яр. "Дорога пользуется популярностью у жителей, но находится в ненормативном состоянии, по ней в период распутицы (в марте-мае) двигаться невозможно. Есть участки, где прерывается движение, в период дождей большегрузная техника разбивает дорогу, не приспособленную под такие нагрузки. Будем добиваться круглогодичного автомобильного сообщения", - сказал Баев.

Он отметил, что в весенний период данная трасса - единственная дорога из Колпашева. Город стоит на реке Обь с проездом через ледовую или паромную переправу. Весной в период вскрытия рек добраться до Колпашева по обычному маршруту жителям невозможно, они пользуются автодорогой Первомайское - Белый Яр. На ремонт проблемного участка этой трассы выделено 53 млн рублей из средств национального проекта.

Баев уточнил, что в Томской области всего 23,8% региональных дорог в нормативном состоянии: "Наша задача - до конца 2024 года достичь показателя в 50% дорог, соответствующих нормативным требованиям. Нам дополнительно необходимо отремонтировать более 1,2 тыс. км". По его словам, также в течение шести лет будет отремонтировано 400 км дорог агломерации Томск - Северск, чтобы 85% магистралей агломерации соответствовали нормативам. На эти цели будет направлено 23 млрд рублей из регионального, федерального и муниципальных бюджетов.

В 2019 году до 1 октября планируется завершить работы на 22 участках автомагистралей региона протяженностью 138 км на средства национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", все участки ремонта находятся в ненормативном состоянии. На эти цели будет направлено 2,6 млрд рублей.

"Мы не ставили себе задачу отремонтировать 1000 км в первый год. Мы оценили рынок дорожной отрасли, инертных материалов и техники. Спланировали поэтапное увеличение объемов работ с ростом объемов ремонта с 2021 года, когда к таким объемам будет готова дорожная отрасль региона. Надеемся, что после 2024 года программа будет продлена и мы сможем привести в нормативное состояние оставшиеся 50%", - отметил Баев.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате аварий, а также увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85% и региональных - до 50% к 2024 году.