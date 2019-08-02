Власти рассмотрят возможность оказания помощи студентам-контрактникам из Иркутской области

ТУЛУН, 2 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области рассмотрят возможность выплаты компенсаций или перевода на бесплатное обучение студентов-контрактников, чьи родители попали в зону подтопления и теперь не имеют возможности платить за обучение своих детей. С таким предложением выступил в пятницу министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

"Вопрос такой есть - ребятишки, которые учатся на коммерческой основе, родители платили, но сегодня [уже] не могут. <…> Может, на бюджетную основу перевести таких ребят, рассмотреть другие варианты, компенсации какие-то установить", - сказал Родионов в ходе визита в город Тулун Иркутской области вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Мутко также предложил обратиться в Министерство просвещения РФ за консультацией, какую помощь возможно оказать студентам-контрактникам.

Тулун сильнее всего пострадал от паводка. В городе сносу подлежит около 900 домов, которые были затоплены и разрушены.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домом с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.