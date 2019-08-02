Пилотажная группа "Соколы России" выступила в небе над Красноярском

ТАСС, 2 августа. Пилотажная группа "Соколы России" выступила в Красноярске на акции "Военная служба по контракту - твой выбор!", сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.

"Летчики на тяжелых сверхманевренных истребителях Су-35С показали тактические приемы воздушного боя в небе и фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, бочку, колокол, ракушку, вираж, роспуск и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также во время акции на Театральную площадь приземлились спортсмены-парашютисты. Военнослужащие десантировались с флагами родов войск, Красноярского края, министерства обороны и флагом России. Парашютисты показали купольную акробатику и построили в небе парную "Этажерку".

Акция "Военная служба по контракту - твой выбор!" проходит на Театральной площади Красноярска 2 августа. На площади развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту с медицинскими модулями и военно-полевая кухня. Планируется, что в 2019 году подобные акции пройдут более чем в ста российских городах.