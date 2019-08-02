Иркутский полицейский вместе со спасателями помог туристам выбраться из тайги

ТАСС, 2 августа. Участковый из города Шелехова вместе со спасателями помог группе туристов добраться из тайги домой, сообщается в пятницу на сайте УМВД России по Иркутской области. Путешественники вынуждены были ночевать в лесу, так как один из них повредил ногу и не мог переправиться через разлившуюся из-за паводка реку.

"Участковый уполномоченный полиции из города Шелехова вместе со спасателями вывел из леса группу граждан, оставшихся в непогоду в лесу с повредившим ногу мужчиной. <...> Ситуацию усугубила непогода и непростая паводковая обстановка - из-за проливных дождей в этой местности поднялся уровень реки Олха, размыло подъездные дороги", - говорится в сообщении.

О пропаже группы туристов накануне сообщила женщина, которая рассказала, что путешественники отправилась в лес в район Ольхинского плато, однако в оговоренное время не вернулись и не вышли на связь. Со спасателями отправился участковый уполномоченный лейтенант полиции Алексей Максименко, который хорошо знает тайгу в указанном районе. Пройдя около 8 километров пешком, отряд спасателей обнаружил трех туристов, один из которых был травмирован.

Как пояснили туристы, они не могли переправить своего товарища с поврежденной ногой - 58-летнего жителя Ангарска - через разлившуюся реку. Спасателям для транспортировки пострадавшего пришлось соорудить переправу из ствола дерева и веревок. "Эвакуированный турист поблагодарил свих спасителей и лично Алексея Максименко, отметив, что самостоятельно не смог бы выбраться из леса", - подчеркнули в УМВД.

В 2016 году Максименко спас тонущего автомобилиста, который в состоянии алкогольного опьянения на машине опрокинулся в реку.